«Шинник» стал первым участником шестого раунда Пути регионов

В Уфе завершился первый матч пятого раунда кубкового Пути регионов, в котором местная команда принимала «Шинник».

Самый опасный момент первого тайма - Данила Сухомлинов из центрального круга выполнил заброс к центру штрафной площади, Тимур Жамалетдинов оторвался от соперника и пробил в правый угол ворот, голкипер в прыжке отбил мяч.

Сразу после перерыва «Шинник» забил победный гол - Жамалетдинов ворвался в штрафную площадь с левого фланга, сделал смещение к центру штрафной и отлично пробил под правую штангу, 0:1. Мигран Агеян от боковой линии штрафной выполнил подачу в центр к линии вратарской, а Камиль Муллин головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. Еще раз Жамалетдинов опасно бил - под перекладину, парировано на угловой. На 90-й минуте Владислав Ложкин плотно пробил в правый угол ворот, и вратарь в прыжке вытянул очень непростой мяч.

«Шинник» удержал победный счет и идет дальше.