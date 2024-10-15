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«Шинник» стал первым участником шестого раунда Пути регионов

15 Октября 2024 • 19:04 Комментировать
Уфа
0:1
Шинник

В Уфе завершился первый матч пятого раунда кубкового Пути регионов, в котором местная команда принимала «Шинник».

Самый опасный момент первого тайма - Данила Сухомлинов из центрального круга выполнил заброс к центру штрафной площади, Тимур Жамалетдинов оторвался от соперника и пробил в правый угол ворот, голкипер в прыжке отбил мяч.

Сразу после перерыва «Шинник» забил победный гол - Жамалетдинов ворвался в штрафную площадь с левого фланга, сделал смещение к центру штрафной и отлично пробил под правую штангу, 0:1. Мигран Агеян от боковой линии штрафной выполнил подачу в центр к линии вратарской, а Камиль Муллин головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. Еще раз Жамалетдинов опасно бил - под перекладину, парировано на угловой. На 90-й минуте Владислав Ложкин плотно пробил в правый угол ворот, и вратарь в прыжке вытянул очень непростой мяч.

«Шинник» удержал победный счет и идет дальше.

Протокол игры  
Уфа0:1Шинник
  53'Жамалетдинов Тимур (0:1)
Баклов ОлегГараев ВикторГуренко Артём 63' (Исаев Шамиль ( 63') Карпов ВадимТеняев АлександрЗахаров ГлебГыстаров Расул 78' (Адаев Владислав ( 78') Мацхарашвили НикитаШаваев Алихан  39' 63' (Пасевич Роман ( 63') Агеян МигранМуллин Камиль 78' (Ложкин Владислав ( 78')
Запасные: Корнюшин ДаниилОзманов ДавидКутин ДенисАнисимов АнатолийЧернов АлексейПерченок АлександрСтоцкий Дмитрий
Митров ТимофейЧёрный Артур 46' (Зинков Вячеслав ( 46') Косогоров АртемийДжон ДжонатанЯкушевич ГлебКуль Руслан 87' (Фёдоров Захар ( 87') Самойлов Дмитрий 46' (Загре Бен Азиз ( 46') Синицын Егор 46' (Малахов Артём ( 46') Сухомлинов ДанилаСултонов Мухаммад 74' (Алейников Василий ( 74') Жамалетдинов Тимур
Запасные: Вамбольт ДенисКузьминых НиколайКалинин ГлебАйдаров СергейШакуро Павел
15 октября. Стадион "Нефтяник" (Уфа).
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Евро-Футбол.Ру,
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