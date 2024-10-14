Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Медиалига обсуждает увеличение команд в Кубке России

14 Октября 2024 • 15:29 Комментировать

Николай Осипов, который занимает пост президента Медиалиги, высказался о количестве билетов в розыгрыш Кубка России.

По словам Осипова, Медиалига иногда обсуждает с Российским футбольным союзом возможность увеличения количества слотов. В настоящий момент возможность выступить в Кубке России получают три команды МФЛ.

«Будет здорово, если в следующем розыгрыше примут участие четыре клуба МФЛ. Посмотрим, насколько это будет интересно тому же вещателю, потому что им придется разводить уже четыре клуба: кто-то будет играть днем, а кто-то - в прайм-тайм», - цитирует Осипова «РБ Спорт».

Пока что клубы Медиалиги ни разу не доходили в Кубке России до встреч с командами Премьер-лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России РФС медиалига Николай Осипов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Месси может вернуться в Барселону 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу
Спортивные новости
Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Соболенко выиграла соревнование WTA-1000 в Ухане Синнер переиграл Джоковича и выиграл турнир в Шанхае Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.10.24 в 17:00
Амкар Пермь Амкар Пермь
Композит Композит
Видео
15.10.24 в 17:00
Уфа Уфа
Шинник Шинник
2.07 3.30 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Октября
15:29 · Кубок России
Медиалига обсуждает увеличение команд в Кубке России
09 Октября
10:54 · Кубок России
Ерохин: «Зениту» без разницы, с кем играть в Кубке»
04 Октября
17:45 · Кубок России
Селихов объяснил, почему ему не нравится новый формат Кубка России
08:19 · Кубок России
Аршавин прокомментировал первый гол Соболева в «Зените»
03 Октября
22:29 · Кубок России
Тарханов обвинил Лещука в поражении «Динамо» в дерби
19:44 · Россия. Премьер-лига
Чистяков рассказал, как в «Зените» поздравили Соболева с первым голом
19:33 · Кубок России
Шишкин: «Никто не ожидал, что Жозе подойдёт к мячу и так положит»
19:20 · Кубок России
Шишкин выделил лучшего игрока «Спартака» в дерби с «Динамо»
15:46 · Кубок России
Денисов: «Спартак» был одним коллективом и добился нужной победы»
15:27 · Кубок России
Виллиан Жозе: «Я очень рад своего первому голу за «Спартак»
15:02 · Кубок России
Мостовой назвал «Спартак» неудобным соперником для «Динамо»
14:36 · Кубок России
Щетинин: «Ростову» по силам зацепить Кубок России» 1
14:23 · Кубок России
Игрушечный вертолёт на поле: Школьники напугали игроков «Зенита» прямо во время матча 1
12:33 · Кубок России
Гомес подвёл итоги матча «Динамо» - «Спартак»
11:47 · Кубок России
Ерохин отреагировал на первый гол Соболева в «Зените»
11:31 · Кубок России
Артига: «Видим прогресс в обороне и испытываем определенный оптимизм»
10:26 · Кубок России
Мостовой: «Много забивал, как Жозе, но у меня стенка не разбегалась»
08:54 · Кубок России
«Спартак» опубликовал банан после победы над «Динамо» 3
08:31 · Кубок России
Соболев рассказал, кому посвятил первый гол за «Зенит»
08:13 · Кубок России
Генич оценил игру между «Крыльями Советов» и «Динамо» Махачкала
07:48 · Кубок России
«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с «Динамо» 8
07:42 · Кубок России
Генич прокомментировал новую травму Глушенкова
00:39 · Кубок России
Ташуев: «Мы сегодня вообще играли без нападающих, парадокс, и три забили»
00:30 · Кубок России
Тедеев: «Футболисты старались и не ломались, они играли до конца»
00:14 · Кубок России
Семак оценил первый гол Соболева и травму Глушенкова
Все новости