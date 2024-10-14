Медиалига обсуждает увеличение команд в Кубке России

Николай Осипов, который занимает пост президента Медиалиги, высказался о количестве билетов в розыгрыш Кубка России.

По словам Осипова, Медиалига иногда обсуждает с Российским футбольным союзом возможность увеличения количества слотов. В настоящий момент возможность выступить в Кубке России получают три команды МФЛ.

«Будет здорово, если в следующем розыгрыше примут участие четыре клуба МФЛ. Посмотрим, насколько это будет интересно тому же вещателю, потому что им придется разводить уже четыре клуба: кто-то будет играть днем, а кто-то - в прайм-тайм», - цитирует Осипова «РБ Спорт».

Пока что клубы Медиалиги ни разу не доходили в Кубке России до встреч с командами Премьер-лиги.