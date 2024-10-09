Ерохин: «Зениту» без разницы, с кем играть в Кубке»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мыслями о сопернике по четвертьфиналу Кубка России.
«Для нас не имеет значения, с кем играть. В Кубке в любом случае команды сильные. Поэтому будем исходить из того, какой соперник выпадет», - передает слова полузащитника «Чемпионат».
Напомним, что подопечные Сергея Семака досрочно финишировали на первом месте в своей группе. После пяти матчей «сине-бело-голубые» набрали 13 баллов.
В чемпионате России петербургский коллектив располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
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