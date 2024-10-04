Селихов объяснил, почему ему не нравится новый формат Кубка России

Вратарь столичного «Спартака» Александр Селихов высказался о текущем формате Кубка России.

Селихов признался, что ему больше нравился старый формат национального Кубка с играми на вылет.

«Интересно было бы посмотреть, как какие-нибудь звездные легионеры приехали бы в регионы, где обычный работник может прийти, купить себе бокал пива, отдохнуть и посмотреть на звезду», — приводит слова Селихова «Чемпионат».

По мнению футболиста, в отсутствии еврокубков можно было бы создать три турнира, как это устроено в Англии.

Напомним, сейчас Кубок России поделен на Путь РПЛ и Путь регионов. Действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».