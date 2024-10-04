Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Аршавин прокомментировал первый гол Соболева в «Зените»

04 Октября 2024 • 08:19 Комментировать

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о дебютном голе нападающего Александра Соболева за петербургский «Зенит». 27-летний новичок поразил ворота «Акрона» (5:1) в матче групповой стадии Кубка России.

«В матче с «Акроном» Соболев много старался. Для психологического состояния хорошо, что забил. У каждого по‑разному проходит адаптация», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. Нападающий подписал контракт на три года с возможностью продления на один сезон.

Следующий матч питерцы сыграют на своем поле против «Оренбурга» 5 октября.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Александр Соболев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ» Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Байер» по делу переиграл «Милан» Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ «Металлург» поиздевался над ЦСКА в КХЛ СКА добыл гостевую победу над минским «Динамо» в матче КХЛ Экс-игрок СКА Рыбин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Октября
08:19 · Кубок России
Аршавин прокомментировал первый гол Соболева в «Зените»
03 Октября
22:29 · Кубок России
Тарханов обвинил Лещука в поражении «Динамо» в дерби
19:44 · Россия. Премьер-лига
Чистяков рассказал, как в «Зените» поздравили Соболева с первым голом
19:33 · Кубок России
Шишкин: «Никто не ожидал, что Жозе подойдёт к мячу и так положит»
19:20 · Кубок России
Шишкин выделил лучшего игрока «Спартака» в дерби с «Динамо»
15:46 · Кубок России
Денисов: «Спартак» был одним коллективом и добился нужной победы»
15:27 · Кубок России
Виллиан Жозе: «Я очень рад своего первому голу за «Спартак»
15:02 · Кубок России
Мостовой назвал «Спартак» неудобным соперником для «Динамо»
14:36 · Кубок России
Щетинин: «Ростову» по силам зацепить Кубок России» 1
14:23 · Кубок России
Игрушечный вертолёт на поле: Школьники напугали игроков «Зенита» прямо во время матча 1
12:33 · Кубок России
Гомес подвёл итоги матча «Динамо» - «Спартак»
11:47 · Кубок России
Ерохин отреагировал на первый гол Соболева в «Зените»
10:26 · Кубок России
Мостовой: «Много забивал, как Жозе, но у меня стенка не разбегалась»
08:54 · Кубок России
«Спартак» опубликовал банан после победы над «Динамо» 3
08:31 · Кубок России
Соболев рассказал, кому посвятил первый гол за «Зенит»
08:13 · Кубок России
Генич оценил игру между «Крыльями Советов» и «Динамо» Махачкала
07:48 · Кубок России
«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с «Динамо» 3
07:42 · Кубок России
Генич прокомментировал новую травму Глушенкова
00:39 · Кубок России
Ташуев: «Мы сегодня вообще играли без нападающих, парадокс, и три забили»
00:30 · Кубок России
Тедеев: «Футболисты старались и не ломались, они играли до конца»
00:14 · Кубок России
Семак оценил первый гол Соболева и травму Глушенкова
00:03 · Кубок России
Мусаев: «Если прошлый матч с «Зенитом» был лучшим в этом году, то сегодняшний матч был худшим»
02 Октября
23:10 · Кубок России
«Ахмат» уже громит «Краснодар» в кубковом матче
23:06 · Кубок России
«Зенит» с пенальти в пятый раз забил «Акрону»
22:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может снова потерять Глушенкова на несколько недель 1 молния
Все новости