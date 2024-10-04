Аршавин прокомментировал первый гол Соболева в «Зените»

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о дебютном голе нападающего Александра Соболева за петербургский «Зенит». 27-летний новичок поразил ворота «Акрона» (5:1) в матче групповой стадии Кубка России.

«В матче с «Акроном» Соболев много старался. Для психологического состояния хорошо, что забил. У каждого по‑разному проходит адаптация», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. Нападающий подписал контракт на три года с возможностью продления на один сезон.

Следующий матч питерцы сыграют на своем поле против «Оренбурга» 5 октября.