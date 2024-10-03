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Тарханов обвинил Лещука в поражении «Динамо» в дерби

03 Октября 2024 • 22:29 Комментировать
Динамо Москва
2:3
Спартак Москва

Вечером среды московское «Динамо» уступило «Спартку» в дерби в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. Победу «красно-белые» вырвали в концовке встречи. По мнению Александра Тарханова, виновным в поражении «бело-голубых» является их голкипер.

«Не разобралось «Динамо» с двумя голами в концовке, в которых виноват Лещук. Во втором голе он за две секунды мог переступить и выпрыгнуть, мяч не в девятку шёл. Сделал бы полшажка, набрал бы скорость, чтобы вытащить мяч. В третьем голе он слишком долго ставил стенку и нервничал», - говорит Тарханов с «Чемпионатом».

«Спартак» благодаря победе в итоге занял первое место и сыграет с «Ростовом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.

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