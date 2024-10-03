Шишкин: «Никто не ожидал, что Жозе подойдёт к мячу и так положит»

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин поделился комментарием о голе форварда «красно-белых» Виллиана Жозе в дерби с «Динамо» (3:2).

Напомним, 32-летний бразилец забил свой дебютный гол за «Спартак» в матче пятого тура Кубка России. Отметим, что мяч был забит прямым ударом со штрафного.

«Да, потрясающий гол! Никто не ожидал, что Жозе в одиночку подойдет к мячу и так положит. Понятно, что там стенка развалилась, но тем не менее», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что победа в дерби придаст «Спартаку» духа перед игрой РПЛ с «Ростовом».

Встреча 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 5 октября.