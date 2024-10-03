Шишкин выделил лучшего игрока «Спартака» в дерби с «Динамо»

Экс-футболист московского «Спартака» Роман Шишкин ответил на вопрос, кто ему понравился больше всего в минувшем матче «красно-белых» с «Динамо».

«Очень понравился Маркиньос, действовал креативно, особенно пас на Мангаша в первом тайме был, на мой взгляд, просто потрясающим», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Встреча пятого тура группового этапа Кубка России завершилась победой «Спартака» над «Динамо» со счетом 3:2.

Напомним, Маркиньос присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно. В футболке «красно-белых» 24-летний бразилец появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.