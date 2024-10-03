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Денисов: «Спартак» был одним коллективом и добился нужной победы»

03 Октября 2024 • 15:46 Комментировать
Динамо Москва
2:3
Спартак Москва

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе в дерби с «Динамо».

В пятом туре группового этапа Кубка России «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 3:2.

— У меня лично и у команды в целом вышел непростой период. Но вчера мы были одним коллективом и добились нужной победы.

Особенно хочу поблагодарить наших болельщиков. На чужом стадионе мы чувствовали себя как дома, — написал Денисов в своем телеграм-канале.

Благодаря победе над «Динамо» подопечные Деяна Станковича обеспечили себе первое место в группе А, набрав 12 очков.

В заключительном туре «Спартак» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо».

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