Виллиан Жозе: «Я очень рад своего первому голу за «Спартак»

Форвард московского «Спартака» Виллиан Жозе высказался о своём дебютном голе за «красно-белых».

32-летний бразилец отметился прямым ударом со штрафного в матче пятого тура группового этапа Кубка России с «Динамо» (3:2). Гол Жозе на 90-й минуте принес волевую победу «Спартаку».

«Я очень рад своему первому голу и победе. Сегодня было важно победить после неудачной игры с «Локомотивом», — приводит слова Жозе пресс-служба «красно-белых».

Форвард добавил, что его гол получился очень красивым, отметив, что он очень много работает на тренировках.

В составе «Спартака» Жозе появился на поле в восьми играх во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча.