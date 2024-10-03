Мостовой назвал «Спартак» неудобным соперником для «Динамо»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе «красно-белых» над «Динамо».

Игра пятого тура группового этапа Кубка России завершилась волевой победой «Спартака» со счетом 3:2.

— Динамовцы сами виноваты, что отдали победу. Причем со спартаковцами очень часто так происходит. Значит, «Спартак» — неудобный соперник для «Динамо», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в текущем сезоне «Динамо» и «Спартак» встречались уже три раза. Дважды победителем становилась команда Деяна Станковича, еще один раз соперники разошлись миром.