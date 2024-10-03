Щетинин: «Ростову» по силам зацепить Кубок России»

Атакующий хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин поделился комментарием о перспективах команды в текущем розыгрыше Кубка России.

«Думаю, у «Ростова» в равной степени идет ставка на чемпионат и Кубок. В целом нам по силам зацепить Кубок России», — приводит слова Щетинина Legalbet.

Футболист отметил, что в текущем сезоне у «Ростова» есть некоторые трудности, но выход из ситуации обязательно будет найден.

По итогам пяти сыгранных туров Кубка России «Ростов» гарантировал себе вторую позицию в турнирной таблице группы B, набрав десять очков.

В заключительном туре подопечные Валерия Карпина встретятся с «Локомотивом», а на стадии 1/4 финала Пути РПЛ сыграют со «Спартаком».