Кечинов: «Исполнение штрафного Жозе приятно удивило»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Динамо» в кубковом матче, а также о вероятном назначении бывшего спартаковского тренера Владимира Слишковича в «Оренбург».

- За счет чего удалось вытащить этот матч?

- Чуть больше повезло. Если брать саму игру и моменты, которые были у команд, у хозяев было больше опасных подходов. Матч получился очень зрелищным и в очередной раз не разочаровал болельщиков. Уверен, все получили большое удовольствие от самого футбола.

- То есть, развязку можно назвать нелогичной?

- Просто есть удобные соперники и неудобные. И как бы не складывались матчи между этими командами, в большинстве своем «Спартаку» больше везет. Поэтому и я говорю, что это удобный соперник.

- Кроме везения других причин нет, почему «Динамо» так удобно «красно-белым»?

- Ну почему? Были победы и с крупным счетом. Просто так получается, что в последних матчах этих команд победил «Спартак». Если не брать недавнюю ничью. То есть, шансы у «Динамо» на победу были, как и вчера, но больше повезло «Спартаку».

- Станкович выпустил на игру практически основу. Это говорит о том, что для после поражения от «Локомотива» для гостей матч был важнее, чем для «Динамо»?

- Дело в том, что стратегически важно занять первое место в группе. Просто у каждого тренера свое видение ситуации и свои задачи. Каждый наставник отвечает за результат, поэтому вправе делать то, что считает нужным.

- Первый мяч забил новичок команды Жозе. Были слухи о том, что зимой его будут продавать. Вы видите его будущее в «Спартаке?

- Сначала я скажу, что наконец-то мы дождались, потому что многие не понимали, за счет каких качеств Жозе играл и забивал раньше. А ведь его статистка говорила о том, что это сильный футболист. Я, как и многие, не понимал до матча с «Динамо», какими качествами он обладает. Вчера было странно видеть, как центрфорвард таранного типа пошел бить этот штрафной. Я был приятно удивлен его исполнением.

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- От матча с «Ростовом» какие ожидания?

- Сложный соперник. Команда Карпина очень интересная, злая по-спортивному. Мой фаворит - «Спартак», потому что состав у него сильнее. Да и победа над «Динамо» придаст хозяевам положительный импульс.

- Пишут, что Слишкович может возглавить «Оренбург». Как бы к этому отнеслись?

- Я за то, чтобы давать шанс российским специалистам. Но раз в «Оренбурге» таковых не видят… Я нормально отношусь к Слишковичу. Когда он был и.о. в «Спартаке», то команда играла неплохо. В некоторых матчах она выглядела интереснее, чем у Абаскаля. Это качественный специалист, и мне интересно будет посмотреть на него в клубе РПЛ.

- Не удивляет, что кроме РПЛ он нигде не нашел работу?

- Нет. Не так просто найти себе работу, будучи помощником главного тренера. Для него «Оренбург» был бы шагом вперед.

Елена Григорьевская