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Игрушечный вертолёт на поле: Школьники напугали игроков «Зенита» прямо во время матча

03 Октября 2024 • 14:23 Комментировать
Зенит
5:1
Акрон

В среду вечером в Кубке России проходил матч между «Зенитом» и «Акроном» (5:1). По ходу игры произошёл необычный эпизод – на поле вылетел игрушечный вертолёт, который врезался в полузащитника питерцев Маркуса Вендела.

Подозревая, что предмет опасный, игроков команд отгоняли от него. Позже выяснилось, что это просто игрушка на радиоуправлении.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», игрушечный вертолёт на стадион принесли два школьника. 16-летних парней нашли, допросили и отпустили, серьёзные санкции им не грозят. Сообразительные парни пронесли игрушку на «Газпром Арену» по частям, а потом собрали и запустили. 

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Евро-Футбол.Ру,
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