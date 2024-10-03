Гомес подвёл итоги матча «Динамо» - «Спартак»

Форвард московского «Динамо» Артур Гомес высказался о вчерашнем кубковом матче против «Спартака» в рамках пятого тура групповой стадии Кубка России. «Бело-голубые» уступили на своем поле со счетом 2:3.

«Классическое противостояние, две большие команды. В таких матчах решают детали. Мы искали свои шансы, а они - свои и закончили победителями», - приводятся слова нападающего на страницах «Чемпионата».

Следующий поединок «Динамо» проведет на своем поле со столичным ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 6 октября, начало запланировано в 19:00 мск.