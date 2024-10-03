Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковом поражении от «Спартака» (2:3).

- Дважды ведя в счете, «Динамо» не смогло добыть даже ничью. Почему?

- Я себя поймал на мысли, что первый тайм вчерашнего матча - это было продолжение второго тайма недавней игры чемпионата со «Спартаком», а точнее последних пятнадцати минут, когда «Динамо» имело преимущество по игре, сравняло счет и могло в компенсированное время вырвать победу, когда Гладышев должен был забивать третий мяч. В первом тайме «Динамо» просто уничтожило «Спартак». Столько было создано моментов! Единственное, чего не хватило, -реализации. А после перерыва я так и не понял, почему все поменялось. Думаю, в раздевалке «Спартака» был серьезный разговор, и во втором тайме гости выглядели совершенно по-другому. А «Динамо» было бледной тенью команды первого тайма. В итоге красно-белые два мяча забили со стандарта. Это привело к поражению хозяев.

- Станкович угадал с заменами. Забили Мартинс и Виллиан, которых он выпустил в конце встречи. Это тоже один из факторов поражения бело-голубых?

- Да, были сделаны удачные замены. Но здесь все-таки больше вопрос в «Динамо», которое было бледной тенью самого себя. Футболисты те же, а игра другая. Может они уверовали в себя после первого тайма. Там действительно было подавляющее преимущество, красивая игра. Если бы забили еще один мяч, довели бы дело до победы. А после перерыва сложилось такое впечатление, что Личка поменял всех футболистов, и вышел другой состав.

- К Лещуку есть вопросы по пропущенным мячам?

- У меня нет. Штрафной? Здесь к любому вратарю можно предъявить претензии, что он в чем-то виноват. Но Виллиан пробил очень здорово. И удар получился сильным. Хотя перед этим тоже был штрафной, но мяч попал в кого-то из игроков в стенке и улетел на угловой.

- В последних пяти матчах из шести «Динамо» пропускает минимум два мяча. В чем проблема?

- А вспомните, как было в прошлом сезоне? Это его продолжение. Команда пропускает мячи почти в каждой игре. На пальцах руки можно посчитать встречи, в которых «Динамо» не пропускало. Оборона как была проблемной, так и осталась в этом сезоне. Здесь виноваты не только защитники, а вся команда.

- Не считаете, что было ошибкой не выпустить Тюкавина с первых минут, тогда как у «Спартака» вышел практически основной состав?

- «Спартак» хотел реабилитироваться после безобразного поражения от «Локомотива». А «Динамо» выиграло сложный матч в Махачкале. Естественно, Личка дал сыграть другим ребятам. Некоторые были после травмы. И первый тайм команда в этом составе провела прекрасно. А что случилось дальше – все видели.

Реклама

- Следующий матч у «Динамо» с ЦСКА. Есть опасения за результат?

- Они всегда есть. Все будет зависеть от того, кого Личка поставит в защиту, и как команда сыграет в обороне. А ЦСКА сейчас на ходу. В последней кубковой встрече «армейцы» выглядели здорово.

Елена Григорьевская