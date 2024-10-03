Силкин объяснил, почему «Спартак» так неудобен для «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковом поражении от «Спартака» (2:3).

- Почему «Динамо» упустило победу в игре со «Спартаком»?

- Замены были сделаны динамовцами не совсем верно. Те ребята, которых меняли, выглядели поинтереснее, чем те, кто вышел. Во втором тайме «Динамо» практически не создало ни одного момента.

- Это касается и Тюкавина?

- Да. Футбол – командная игра. Одни вышли бороться за что-то, а другие вышли во втором тайме удерживать счет. Поэтому так получилось.

- Главный тренер «Спартака» наоборот, угадал с заменами, выпустив Мартинса и Виллиана Жозе, которые забили мячи. Здесь тоже кроется ответ на вопрос, почему «Динамо» уступило?

- Не надо забывать того, что «Спартак» вышел играть практически основным составом, а хозяева сделали ротацию. Пусть и не большую. Но дело даже не в этом, а в том, что бело-голубые в последнее время много очков раздарили «Спартаку».

- Не считаете, что было ошибкой не выпустить Тюкавина в основе после недавнего матча со «Спартаком»?

- Для этого надо быть внутри команды и знать, почему произошла ротация. Наверное, Личка хотел дать ребятам отдохнуть.

- В последних пяти матчах из шести «Динамо» пропускает минимум два мяча.

- Это связано с тем, что в обороне непорядок. В атаке команда много создает, и если бы была хорошая реализация, и «Динамо» забивало больше, чем пропускало, у защитников появилась бы уверенность.

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- К Лещуку есть вопросы по пропущенным мячам?

- Нет. А что он мог там сделать? В каких-то моментах Игорь выручал команду. К нему как раз нет претензий.

- Почему «Спартак» так неудобен «Динамо»?

- Это психологический момент.

- Следующий матч у команды Лички с ЦСКА. Есть опасения за результат?

- Обычно бело-голубые отдавали очки клубам, которые борются за выживание. А с ЦСКА всегда удачно играли. Сейчас мне вообще непонятно, во что играют «армейцы».

Елена Григорьевская