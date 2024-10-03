Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Ерохин отреагировал на первый гол Соболева в «Зените»

03 Октября 2024 • 11:47 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал дебютный гол нападающего Александра Соболева за «сине-бело-голубых». Форвард поразил ворота тольяттинского «Акрона» (5:1) в Кубке России.

«Для нападающих голы - движущая сила. Дебютный гол придаст Саше дополнительных сил и эмоций, чтобы двигаться дальше и прогрессировать», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Соболев пополнил ряды команды из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно. Переход 27-летнего форварда обошелся «Зениту» в десять миллионов евро. Александр подписал трехлетнее трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми». В договоре прописан пункт о пролонгации на один сезон.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин Александр Соболев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Мбаппе обратился к Гризманну Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Экс-игрок СКА Рыбин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ Ольховский назвал решающий момент в финале Алькарас - Синнер Алькарас победил Синнера и стал чемпионом турнира в Пекине Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Октября
12:33 · Кубок России
Гомес подвёл итоги матча «Динамо» - «Спартак»
11:47 · Кубок России
Ерохин отреагировал на первый гол Соболева в «Зените»
10:26 · Кубок России
Мостовой: «Много забивал, как Жозе, но у меня стенка не разбегалась»
08:54 · Кубок России
«Спартак» опубликовал банан после победы над «Динамо» 3
08:31 · Кубок России
Соболев рассказал, кому посвятил первый гол за «Зенит»
08:13 · Кубок России
Генич оценил игру между «Крыльями Советов» и «Динамо» Махачкала
07:48 · Кубок России
«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с «Динамо» 2
07:42 · Кубок России
Генич прокомментировал новую травму Глушенкова
00:39 · Кубок России
Ташуев: «Мы сегодня вообще играли без нападающих, парадокс, и три забили»
00:30 · Кубок России
Тедеев: «Футболисты старались и не ломались, они играли до конца»
00:14 · Кубок России
Семак оценил первый гол Соболева и травму Глушенкова
00:03 · Кубок России
Мусаев: «Если прошлый матч с «Зенитом» был лучшим в этом году, то сегодняшний матч был худшим»
02 Октября
23:10 · Кубок России
«Ахмат» уже громит «Краснодар» в кубковом матче
23:06 · Кубок России
«Зенит» с пенальти в пятый раз забил «Акрону»
22:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может снова потерять Глушенкова на несколько недель 1 молния
22:53 · Кубок России
«Вираж» освистал Соболева после дебютного гола за «Зенит»
22:41 · Кубок России
Гол «Акрону» стал для Соболева первым за «Зенит»
22:40 · Кубок России
Соболев забил четвёртый гол «Зенита» в ворота «Акрона»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Жозе прокомментировал свою физическую форму
22:30 · Кубок России
Даниил Денисов: «Для нас гол Жозе – не удивление»
22:21 · Кубок России
Виллиан Жозе: «Я очень много тренирую штрафные удары»
22:12 · Кубок России
Ковачев удвоил перевес «Ахмата» в игре с «Краснодаром»
22:08 · Кубок России
Личка: «Мы просто часто выбивали мячи вперед, а не хотели играть в ноги»
22:08 · Кубок России
Селихов: «В первом тайме получили подзатыльник, но во втором сыграли лучше»
22:05 · Кубок России
Дубль Артура позволяет «Зениту» громить «Акрон» после первого тайма
Все новости