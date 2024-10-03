Ерохин отреагировал на первый гол Соболева в «Зените»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал дебютный гол нападающего Александра Соболева за «сине-бело-голубых». Форвард поразил ворота тольяттинского «Акрона» (5:1) в Кубке России.

«Для нападающих голы - движущая сила. Дебютный гол придаст Саше дополнительных сил и эмоций, чтобы двигаться дальше и прогрессировать», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Соболев пополнил ряды команды из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно. Переход 27-летнего форварда обошелся «Зениту» в десять миллионов евро. Александр подписал трехлетнее трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми». В договоре прописан пункт о пролонгации на один сезон.