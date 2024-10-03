Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака» (2:3) в Кубке России и назвал его причины.

- Расскажите, почему не удалось удержать победный счет, учитывая, что ваша команда дважды выходила вперед по ходу матча со «Спартаком?

- Потому что мы упустили свою игру. Мы должны были закрыться и играть более оборонительно. В этом случае мы не пропустили бы мячи во втором тайме. На мой взгляд, нам надо продолжать работать над своей игрой.

- Чем «Спартак» так неудобен для «Динамо», что долгое время не удается выиграть у этой команды, даже ведя в счете?

- Нужно уметь выигрывать такие матчи. Это дерби. И нам не хватило этого умения. В последнем туре чемпионата мы играли с махачкалинским «Динамо», там нам удалось засушить игру, чтобы удержать нужный счет. А на этот раз не получилось этого сделать. Но в дерби очень важно уметь играть на результат.

Елена Григорьевская