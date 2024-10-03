Мостовой: «Много забивал, как Жозе, но у меня стенка не разбегалась»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о голе нападающего «красно-белых» Виллиана Жозе в дерби с «Динамо».

«Много забивал, как Жозе, но у меня стенка не разбегалась. Я над стенкой клал. Но сейчас бразилец один матч не сыграет - и будет опять «не в порядке», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что кубковая встреча между «Динамо» и «Спартаком» прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «народной команды». Виллиан Жозе забил мяч со штрафного, став автором победного гола.

32-летний бразилец перешел в «Спартак» минувшим летом. Он подписал контракт на два года.