«Спартак» опубликовал банан после победы над «Динамо»

В матче пятого тура групповой стадии Кубка России «Спартак» отпраздновал волевую победу над «Динамо» со счетом 3:2. Клубная пресс-служба «красно-белых» отреагировала на этот успех двумя эмодзи. На первом изображен наполовину очищенный банан, а на втором – девушка, которая кормит младенца.

Перед заключительным туром группового этапа Кубка страны «Спартак» с 12 баллами занимает первое место в квартете. Что касается «Динамо», то подопечные Марцела Лички набрали восемь очков и идут на второй позиции.

В чемпионате России «красно-белые» занимают шестое место, а «бело-голубые» - четвертое.