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Кубок России

Соболев рассказал, кому посвятил первый гол за «Зенит»

03 Октября 2024 • 08:31 Комментировать

Центральный форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, кому посвятил свой дебютный мяч за «сине-бело-голубых». 27-летний нападающий расписался в воротах тольяттинского «Акрона» (5:1) в матче Кубка России.

«Кому посвятил первый гол за «Зенит»? Маме», - передает слова бомбардира клубная пресс-служба.

Напомним, что Соболев перешел в петербургский клуб из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила десять миллионов евро. Нападающий заключил с действующим чемпионом России трехлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Соболев
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