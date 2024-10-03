Соболев рассказал, кому посвятил первый гол за «Зенит»

Центральный форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, кому посвятил свой дебютный мяч за «сине-бело-голубых». 27-летний нападающий расписался в воротах тольяттинского «Акрона» (5:1) в матче Кубка России.

«Кому посвятил первый гол за «Зенит»? Маме», - передает слова бомбардира клубная пресс-служба.

Напомним, что Соболев перешел в петербургский клуб из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила десять миллионов евро. Нападающий заключил с действующим чемпионом России трехлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на сезон.