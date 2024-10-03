Генич оценил игру между «Крыльями Советов» и «Динамо» Махачкала

Комментатор Константин Генич поделился мыслями о результативной ничьей в кубковом поединке между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:3 (5:3 пен.).

«Отличная игра была в Самаре! Жаль, что все смотрели дерби», - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

После пяти туров групповой стадии Кубка России махачкалинская команда занимает третье место в своей группе. Что касается самарского коллектива, то клуб замыкает квартет.

В шестом туре махачкалинское «Динамо» у себя дома померяется силами со столичным «Спартаком», а «Крылья Советов» сыграют против московского «Динамо».