«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с «Динамо»

«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», прокомментировала победу «народной команды» над столичным «Динамо» в Кубке России. «Красно-белые» выиграли на выезде со счетом 3:2.

«Бомбическое дерби в пользу «Спартака»! Красно-белые уступали 0:1 и 1:2 к 20-й минуте, но в концовке сунули дважды - 3:2», - говорится в публикации фанатов в соцсетях.

В следующем поединке подопечные Деяна Станковича сыграют против «Ростова» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Домашняя встреча состоится в субботу, 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.