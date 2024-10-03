Генич прокомментировал новую травму Глушенкова

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал новое повреждение атакующего полузащитника Максима Глушенкова, выступающего за петербургский «Зенит». Игрок получил травму во встрече Кубка России с тольяттинским «Акроном».

«У Макса, видимо, карма в сборную не ездить. Иначе это всё трудно объяснить», - гласит сообщение комментатора в социальных сетях.

Напомним, что из-за повреждения Глушенков покинул поле на 72-й минуте. Поединок завершился разгромной победой команды Сергея Семака со счетом 5:1.

В текущем сезоне РПЛ Глушенков поучаствовал в семи поединках, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.