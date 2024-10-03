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Ташуев: «Мы сегодня вообще играли без нападающих, парадокс, и три забили»

03 Октября 2024 • 00:39 Комментировать
Ахмат
3:0
Краснодар

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Что чувствуете после столь долгожданного успеха?

- Это Кубок. Мы прекрасно понимали, что задачу весны решили, как минимум попав в Путь регионов. Но нас это мало интересовало, основная задача была так, чтобы футболисты ощутили себя, что они могут, что они сильные, неважно, какой состав выходит. Второе самое главное, что мы порадовали болельщиков, которые пришли в столь поздний час поддержать нас. Это приличное количество, я считаю. Поэтому для нас это все в копилку идет, как психология. Понятно, что впереди сейчас два дня всего лишь на подготовку к «Рубину», очень важный матч будет, крайне сложный. Но я уверен, что сейчас ребята заощущают себя по-другому. Мы понимаем, кто у нас способен где сыграть, чтобы дать успех. Поэтому очень важная и нужная победа.

- Сегодня вы дали отдохнуть многим футболистам основного состава. Но то, как проявили себя те, кто вышли на поле, вам добавится головной боли в выборе основного состава на следующий матч?

- Я сказал выше, что да, сегодня ребята показали определенное качество. У нас сейчас неплохая ситуация, что футболисты есть. В том числе Амин Талал очень хорошо себя проявил, учитывая, что он долго не играл и был травмирован. Играл нападающего на непрофильной позиции. Мы сегодня вообще играли без нападающих. Парадокс. И три забили. Да, на самом деле это есть, мы будем сейчас внимательно думать, как восстановить, как подготовить.

- Интересных тренерских решений сегодня было много, но все-таки особенно в голову отложилось то, что Тодорович, выйдя на замену, не стал занимать позицию правого защитника, а пошел в центр полузащиты. Хотя Швец продолжал играть центрального защитника.

- Он не в центр пошел, а играл левого инсайда вместо Дивановича. Мы заранее думали об этом по ситуации. Это запланированная замена, только на Дивановича, а другого футболиста. Диванович получил травму. Но он вышел, как и должен был выходить. Мы планировали замену, чтобы он сыграл вверху. Мы проверили качества, мало ли что. Вот игра без нападающих, увидели качества футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат

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