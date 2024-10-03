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Тедеев: «Футболисты старались и не ломались, они играли до конца»

03 Октября 2024 • 00:30 Комментировать
Зенит
5:1
Акрон

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Тяжелый результат для вашей команды. С точки зрения того, что вы увидели на футбольном поле, это так же тяжело, как и по результату?

- Конечно, мы играем на результат, безусловно, всё тяжело. И говорить после такого результата, и находить какие-то оправдания вообще нет смысла. Тем не менее, найду в себе силы и скажу, что были моменты, которые все-таки я как тренер должен своим футболистам определить с точки зрения позитива, то есть положительных моментов. Потому что были определенные ситуации в первом тайме, да и во втором, когда мы достаточно неплохо контролировали мяч, доводили до финальной трети атаки свои. Но вот часто получали контратаки на свои ворота. К сожалению, та составная часть, что называется, когда ты во время атакующих действий правильно создаешь конструкцию, которая способна и способны в ней футболисты тут же реагировать на потерю мяча, здесь мы, конечно, сыграли не очень правильно. За это мы поплатились во многом. Я считаю, что с такими мастерами, как «Зенит», это слишком. Поэтому я думаю, что здесь компонент в переходных фазах от атакующих действий к оборонительным мы были сегодня очень плохи. Плохо реагировали на эту ситуацию. От этого возникало очень много сложностей вокруг наших ворот.

- Как раз то, о чем вы говорили, это, наверное, первые два пропущенных мяча, потому что они примерно одинаковы по своей структуре?

- Да, да, именно так. Где-то не хватило своевременного прессинга именно в ситуации, когда игрока располагался спиной к нашим воротам, где сама собой ситуация требует более агрессивных действий во фланговой зоне, как это было после второго мяча. Вот этого нам тоже явно не хватило. Может быть, отчасти где-то молодость футболистов, потому что именно в этой зоне игрок был. Но ничего страшного, это именно те вещи, на которые нужно обратить внимание и попробовать их исправить, потому что такую ситуацию исправить намного легче, нежели поменять характер игрока и так далее. Я считаю, что даже несмотря на то, что происходило на футбольном поле, футболисты старались и не ломались, они играли до конца. Наверное, отчасти это господь увидел и вознаградил нас этим мячом.

- Когда такие результаты случаются, не хочется вам от той философии, о которой много «Акрон» говорит, отказаться? Все-таки играть более аккуратно против команд, которые объективно превосходят по уровню совокупному и индивидуального мастерства?

- Что значит «сыграть аккуратно»? Есть ситуация, когда игрок спиной к нашим воротам, надо активно и агрессивно его встречать, надо давить на него, сдавливать и не давать ему возможность развернуться. Если в совокупности брать в целом, то мы структурно целостно выглядели отдельными эпизодами и отходили на свою половину поля, там, где надо сохраняя плотность между линиями. Это давало нам возможность отбирать мячи и уходить в контратаки. Но не всегда это успешно получалось. Потому что еще раз говорю, «Зенит» - это мастера. Неважно, как ты играешь против «Зенита», важно играть правильно, вот это самое главное, потому что «Зенита» - это та команда, которой если еще создаешь условия для того, чтобы она лучше выглядела на футбольном поле, она обязательно этим воспользуется. Поэтому вот это самое главное надо понять.

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон Заур Тедеев

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