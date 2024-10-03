Семак оценил первый гол Соболева и травму Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Начнем с самого конца - что с Максимом Глушенковым?

- Скорее всего, повреждение. Почувствовал боль в задней мышце. Будем смотреть. Конечно, обидно, но ничего не сделаешь.

- Насколько оно серьезное, по ощущениям, по-вашему?

- Посмотрим, сказать что-либо сложно. Обследование покажет, насколько повреждение большое. От этого будет зависеть срок восстановления.

- Что касается качества игры, что можно сказать сегодня о содержании игры вашей команды? Состав другой, победа крупная, но всегда интересно мнение тренера, прежде всего.

- Победа хорошая, много моментов, много забитых мячей, хотелось порадовать наших болельщиков, фанатов, которые приходят нас поддерживать. Рабочий день, позднее время. Тем не менее, много болельщиков приходят и любят команду. Мы хотим их отблагодарить хорошей и результативной игрой. Что касается качества игры, конечно, какие-то шероховатости были, и много брака в простых передачах. Когда можно было лучше контролировать мяч. Но в целом впечатления хорошие от игры.

- Впечатления от игры Александра Соболева. Первый гол, но еще очень важный момент в эпизоде с одним из мячей в первом тайме, он так отборолся и отдал передачу на Андрея Мостового. Вот эти 90 минут, которые он провел сегодня на поле, какие у вас оставили эмоции и ощущения?

- Хорошие, Саша старается очень. Конечно, нужно набирать игровой тонус, в принятии решений. У него брака много, но это я связываю с потерей как раз игрового тонуса. Но забитый мяч, думаю, придаст уверенности. В целом полезные действия, которые он совершает достаточно много, помогают нашей команде добиваться результата.

- Три замены в перерыве сразу были сделаны. Это была запланированная история, или исходили из того, что было на поле в первом тайме?

- Конечно, нашим лидерам и тем ребятам, которые много играли, хотели дать сыграть по 45 минут и не больше. Тех, кто меньше играет, уже смотрели по ходу матча. Юра Горшков много пропустил, ему 45 минут хватит, чтобы его не перегружать. Педро достаточно 45 минут, нам нужно, чтобы к следующей игре он свежий был. И Венделу хватит. Те ребята, которые вышли, по тайму, я думаю, это нормальная нагрузка ввиду того, что у нас уже скоро следующий матч.