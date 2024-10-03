Мусаев: «Если прошлый матч с «Зенитом» был лучшим в этом году, то сегодняшний матч был худшим»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Что сегодня не получилось у «Краснодара», в чем причина такого поражения?

- Мои мысли я не буду высказывать, потому что будет некорректно их высказывать не лично. Игра показывает, что когда ты играешь не на пределе своих возможностей физических и умственных, ты получаешь такие матчи, как сегодня. Если прошлый матч с «Зенитом» был лучшим в этом году, то сегодняшний матч был худшим. Мы сами виноваты в этом, виноват я, потому что не смог настроить и донести людям. Отличный пример: если ты работаешь - ты лучший, если ты не работаешь и думаешь выиграть за счет класса, то класса нет. Есть только труд и дисциплина. Надо сделать правильные выводы и идти дальше.

- У вас есть понимание, что нужно в этом плане изменить, чтобы подобных казусов не случалось после таких громких побед?

- Есть у меня мысли, я их в раздевалке уже сказал.