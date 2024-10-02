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Кубок России

«Ахмат» не пощадил второй состав «Краснодара»: лидер РПЛ разгромлен в Грозном

02 Октября 2024 • 23:15 Комментировать
Ахмат
3:0
Краснодар

«Ахмат» и «Краснодар» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч пятого тура группового этапа состоялся 2 октября на стадионе «Ахмат Арена».

Протокол игры  
Ахмат3:0Краснодар
(1:0) Гандри Надер19'  
(2:0) Ковачев Светослав45'  
(3:0) Талал Амин81'  
Опарин МихаилИбишев Турпал-АлиГандри Надер 46' (Шатара Милош ( 46') Ловат ЛукасШвец АнтонДиванович ЗаимКамилов Владислав  50' 63' (Жиров Александр ( 63') Исмаэл Силва  30'Талал АминУткин ДаниилКовачев Светослав 67' (Диале Мауро Луна ( 67')
Запасные: Мацуев МинкаилМагомедов ЯхьяТодорович Дарко
Дюпин ЮрийОлаcа Лукас 61' (Сперцян Эдуард ( 61') Кайо ПанталеаоАрутюнян ГеоргийГонсалес Джованни  43'Олусегун ОлакунлеКривцов Никита  45' 61' (Кевин Пина ( 61') Кастаньо КевинКобнан Мозес 74' (Батчи Жоау ( 74') Козлов Данила Сергеевич 61' (Виктор Са ( 61') Смолов Фёдор 61' (Кордоба Джон ( 61'  77')
Запасные: Петров СергейКоста ДиегоАгкацев Станислав
02 октября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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Южным дерби завершили пятый тур группового этапа Кубка России. «Ахмат» сейчас плохо себя чувствует, немного добрать уверенности можно было в игре против полурезервного состава «Краснодара». Особенно мотивирован был Даниил Уткин, который появился в старте грозненцев и играл против родного клуба. А за атакующие действия «быков» отвечали Олусегун, Мозес, Козлов, Кривцов и «дядька» Фёдор Смолов.

Фамилии более известные, но выделялись они на поле только офсайдами. Сначала Мозес залетел в положение «вне игры», потом Смолов. «Ахмат» легко ловил атаку «Краснодара» на торопливости. А затем и сам перешёл к активным действиям. Исмаэл со стандарта набросил на линию вратарской, пулей туда влетел Талал и в касание прошил Дюпина. Гол и радость «Ахмата», но всё не так просто. Арбитра позвали к монитору и началось разбирательство.

Минут пять смотрели повторы, думали, совещались, а в итоге усмотрели не только пассивный офсайд, но и активный у самого автора гола. Не засчитали мяч Талал, продолжили игру и тут уже «Ахмат» забил легитимно. Уткин навесил от угла поля, мяч из суматохи отскочил на ногу Гнадри, который и расстрелял ворота – 1:0. Голевую передачу не запишут, но Даниил принял непосредственное участие в голе в ворота родной команды.

А незасчитанный мяч «Ахмату» ещё вернулся. Компенсировал Шадыханов пять минут, на четвёртой из которой Камилов диагональю отправил мяч на угол вратарской площади, там Ковачев воспользовался рикошетом и мощно пробил в дальний – 2:0. Неожиданно закончилась первая половина встречи, а на старте второй мог и разгром состояться. Диванович плотно приложился со средней дистанции и Дюпин только за два приёма мяч забрал. Повезло, что на добивании никого не оказалось.

Но в концовке матча «быкам» так не повезло. Сначала случилось удаление свежего Кордобы – Джон просто взял и врезал Шатаре, плотно сыгравшему против него ранее. В игре 10 на 11 прилетел и третий мяч. После розыгрыша корнера Тодорович навесил во вратарскую, а Амин Талал поймал-таки отскок от Кайо и прошил Дюпина – 3:0.

Всё на этом, лидер РПЛ разгромлен в Грозном. И теперь «Краснодар» рискует упасть в Путь регионов Кубка России, по личным «Ахмат» футболистов Мусаева обошёл.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ахмат

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