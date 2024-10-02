Соболев расчехлился, Глушенков опять травмировался: «Зенит» забил «Акрону» полдесятка мячей

«Зенит» в субботу проиграл первый раз в чемпионате – досталось ему от «Краснодара». А первое поражение в Кубке было у питерцев в Самаре от «Акрона» (по пенальти). Теперь команда Сергея Семака принимала коллектив Заура Тедеева в рамках Кубка России на «Газпром Арене».

Этот матч афишировался как противостояние Дзюбы и «Зенита», однако Артём не вышел на поле в Петербурге. И даже не попал в заявку. Главный тренер «Акрона» объяснил это множественной усталостью футболиста – и физической, и психологической, и от перемещений между городами.

Значительную ротацию применил и Сергей Семак. В старте «Зенита» оказались и вратарь Адамов, и полевые игроки Чистяков, Горшков, Мостовой, Ерохин. Ну и Соболев – тоже. Который предыдущий официальный матч начинал на скамейке.

«Зенит» вдохновенно начал домашний матч и довольно быстро открыл счёт. Шестая минута явила зрителям гол Ерохина, которому Педро прострелил с левой стороны. Самого бразильца там снабдил мячом Мостовой. 1:0.

Тольяттинцы отвечали своими атаками – не любит эта команда закрываться сзади. Но играть в открытый футбол с «Зенитом» чревато. Питерцы быстро сделали 2:0. Предголевой пас снова у Мостового. Запустил он Вендела, тот катнул правее на Артура, ну и тот забил уже.

Легко «сине-бело-голубые» поражали чужие ворота. Оборона «Акрона» не могла совладать с атакующими личностями «Зенита». Дзюба наблюдал за этим с трибуны из-за плексиглаза, находясь там рядом с Лончаром, который также не попал в заявку.

В нападении у «Акрона» стоит отметить по стараниям Чиботу. Стремился он заслужить себе место в основе и на чемпионат. Пробивал Мавис из левой зоны – но то Адамов отражал, то Педро блокировал. Между этими эпизодами Ерохин в хозяйском выпаде угодил в штангу.

Разница команд в классе не подвергалась сомнению. Любую контратаку «Зенит» при желании мог завершать голом. Так он и сделал на 43-й минуте. Мостовой записал на свой счёт конкретно голевую передачу, а на замыкании дубль отпраздновал Артур.

В начале второго тайма Соболев попытался убрать «ноль» из графы его персональных голов за «Зенит». Но головой Александр не попал в створ, а его удар ногой из-за пределов штрафной площади отразил Сергей Волков. У зенитовского Сергея Волкова, напомним, травма.

Ещё момент для Соболева: Мантуан аккуратно подбросил ему слева, но Александр умудрился промахнуться головой из вратарской без сопротивления. Как никак злой рок накрывал парня? Или психологическое состояние у него было не лучшее?

По истечении часа игры фраза о том, что Соболев ещё не забивал за «Зенит», перестала быть актуальной. Александр получил пас от Мантуана, остановил мяч и из пределов штрафной площади загнал его в правый угол (4:0). В пятом по счёту матче Соболев отличился впервые за «Зенит».

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Деятельному участнику голевых комбинаций первого тайма Мостовому тоже хотелось забить лично, однако его удар с передачи Артура заблокировал Бардыбахин. Позже был момент у Беншимола – попал в сетку с внешней стороны. Эсанов пробил головой – Адамов забрал мяч.

Семак выпустил на замену Глушенкова – и пожалел об этом. В простом эпизоде без соперников рядом Максим потянулся к мячу и почуял неладное. Расстроенный ушёл Глушенков в раздевалку – новая травма. Похоже, задняя поверхность бедра.

Бардыбахин был удалён у «Акрона» прямой красной карточкой после видеоповтора – за лишение соперника явной возможности забить гол (уронил выбегавшего к воротам Мостового). Так что доигрывали команды составами десять на десять – Семак же израсходовал лимит замен.

Со штрафного Артур попал в руку Болдыреву. Снова ВАР – Егор Егоров посмотрел кино и назначил пенальти. Мостовой забил-таки свой гол в этом матче. С одиннадцатиметровой отметки Андрей послал мяч в левую часть створа – Волков не угадал, куда ему падать (5:0).

Арбитр решил не мучить «Акрон» и добавил ко второму тайму всего две минуты, хотя мог гораздо больше. И тольяттинцы в добавленное время достигли гола престижа. Москвичёв приложился со значительной дистанции – поразил левый угол (5:1).

«Зенит» довёл дело до «мокрой» победы, набрал тринадцать очков и обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ именно с первого места в группе. «Акрону» придётся защищать вторую строчку в последнем туре в очном матче против отстающего на два очка «Рубина».

Кирилл Иванцов