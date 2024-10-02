«Вираж» освистал Соболева после дебютного гола за «Зенит»

Фанаты петербургского «Зенита» освистали и оскорбили Александра Соболева после того, как бывший форвард «Спартака» оформил свой первый гол в составе чемпиона России. Случилось это, напомним, в кубковом матче с «Акроном», который проходит вечером среды. После гола Соболева с «Виража» послышались грубые слова в адрес нападающего.

Напомним, что на первый гол Соболева за «Зенит» случился в его пятом по счёту матче за петербургский клуб. Он довёл преимущество «Зенита» над «Акроном» до счёта 4:0.

Текстовая трансляция матча «Зенит» и «Акрон» продолжается на нашем портале.

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