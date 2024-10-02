Гол «Акрону» стал для Соболева первым за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев впервые отличился голом за петербургский клуб с момента перехода в августе. Он распечатал ворота тольяттинского «Акрона» в проходящем вечером матче Кубка России. Забил Александр на 60-й минуте четвёртый гол питерцев в ворота оппонентов.

Напомним, что Соболеву на первый гол за «Зенит» потребовалось пять матчей. Свой последний гол на клубном уровне он оформлял ещё в прошлом сезоне, когда 1 мая забил московскому «Динамо» в рамках Российской премьер-лиги.

Текстовую трансляцию матча «Акрона» «Зенитом» проводит наш портал. Чемпион России ведёт с неприличным счётом – 4:0, впереди большая часть второй половины игры.