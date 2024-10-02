Соболев забил четвёртый гол «Зенита» в ворота «Акрона»

«Зенит» продолжает громить «Акрон», конкурента в споре за первое место в кубковой группе. На исходе часа игры питерцы забили уже четвёртый гол в ворота противника - Густаво Мантуан по правому флангу продвинулся вперёд и отдал передачу в центр к радиусу штрафной, Александр Соболев спокойно мяч принял и с 17 метров идеально пробил в правый нижний угол, 4:0. Также сегодня забивали Александр Ерохин и Артур (дважды). Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.