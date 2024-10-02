Даниил Денисов: «Для нас гол Жозе – не удивление»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов заявил, что не удивлён голу Виллиана Жозе в ворота московского «Динамо». Бразилец при счёте 2:2 забил «бело-голубым» с прямого штрафного удара в концовке встречи.

«Жозе — бразилец. Он всегда хорошо бьёт и завершает. Для нас это не удивление. Мы с ребятами этого ждали», - говорит Денисов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что для Жозе этот гол-красавец стал лишь первым за «Спартак» с момента перехода в российский клуб летом 2024 года. Его прошлым клубом был севильский «Бетис».

Ранее сам герой матча прокомментировал свой удар и рассказал, что часто тренирует штрафные.