Виллиан Жозе: «Я очень много тренирую штрафные удары»

Один из главных героев дерби среды между московскими «Динамо» и «Спартаком» Виллиан Жозе прокомментировал свой победный гол. Он оформил его прямым выстрелом со штрафного удара.

«Много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Счастлив забить гол. Я попросил у Барко право ударить, это было мое решение, я знал, что буду бить», - заявил нападающий телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря победе «Спартак» смог зарезервировать за собой первое место в группе А в рамках Кубка России. У «красно-белых» 12 очков и четырёхочковый отрыв от «Динамо» со второй строчки. В плей-офф Кубка в Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Ростовом».