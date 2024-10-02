Личка: «Мы просто часто выбивали мячи вперед, а не хотели играть в ноги»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Я думал, в первом тайме показали, что можем играть. К сожалению, во втором тайме бросили играть, начали больше выбивать мячи вперед, начали бегать только за мячом. «Спартак» забрал инициативу, забрал мяч больше. К сожалению, не дотерпели до конца, но там есть момент, где мы тоже должны были играть с мячом, а не просто выбивать мячи и думать, что будем выигрывать борьбу, когда у тебя впереди Макаров и Гладышев. Это не высокие игроки, они не будут получать мяч за спину и бегать. Им надо наоборот давать в ногу. Мы потеряли игру. В итоге «Спартак» ее развернул и второй тайм заслужил. У него были ситуации, чтобы забить. Счет 2:3 для нас - игра не фартовая. Такой футбол бывает, надо сейчас очень быстро восстановиться. В воскресенье нас ждет следующий очень тяжелый матч с ЦСКА, дерби, чемпионат. Надо быстро подготовиться, чтобы здесь не было пессимизма. Наоборот, чтобы был оптимизм, ведь такой футбол бывает. В воскресенье уже следующая игра, здесь мы можем исправить.

- Если бы вы сейчас могли изменить свои решения по заменам, вы бы оставили все, как было, или сделали бы что-то по-другому?

- Нет, потому что понятно, что у Диего Лаксальта была травма, 20 минут плюс-минус получил с Махачкалой, сегодня 60 минут хотели, чтобы выдержал на поле. Понятно, в воскресенье следующая игра. Поэтому все было понятно, что я поменяю Диего, потому что мне важно, чтобы игроки и команда здорово выглядели. Чтобы у меня не было 4-5 или больше игроков с травмами. Другие замены? Луке уже было потяжелее, потому что второй тайм, мы больше бегали за мячом, и соперник давил, давил. Это у тебя забирает больше сил. Поэтому ситуация была такой, какой была. Во втором тайме мы сами себе привозили ситуации. Мы просто часто выбивали мячи вперед, а не хотели играть в ноги.

- Вам забили последний гол со штрафного. Вы видели, как сыграла стенка в том эпизоде?

- Я думал, Маки и Нико стояли, мяч пошел через эту дыру. Бывает. Сейчас после игры все знают, как надо было играть, как надо было поступить. После битвы все генералы, это футбол, такая ситуация. Сегодня «Спартак» смог развернуть игру на 3:2, а нам у них не получилось, только 2:2.