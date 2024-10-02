Селихов: «В первом тайме получили подзатыльник, но во втором сыграли лучше»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался о победе в дерби с «Динамо». «Красно-белые» в концовке игры при счёте 2:2 вырвали победу с разницей в один мяч благодаря выстрелу Виллиана Жозе.

«Станкович в раздевалке поблагодарил за игру. В первом тайме получили подзатыльник, во втором — сыграли лучше. Победа заслуженная», - говорит Селихов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» благодаря своей виктории смог зарезервировать за собой первое место квартета А. В плей-офф Пути РПЛ «красно-белые» на стадии четвертьфинала сыграют с «Ростовом», который точно никуда не денется со второго места группы В.

«Все живые люди, ошибки бывают. Атакующие футболисты исправили, ничего страшного. Это нас завело», - добавил Селихов про ошибку своего одноклубника Срджана Бабича.