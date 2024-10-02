Определилась первая пара плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Вечером среды проходят последние матчи пятого тура группового этапа Кубка России. По их итогу мы узнали первую пару плей-офф Пути РПЛ турнира. В ней сыграют друг с другом московский «Спартак» и «Ростов».

«Красно-белые» одержали волевую победу в гостях против московского «Динамо» (3:2), решающий гол матча оформил Виллиан Жозе.

«Ростов» же проиграл в серии пенальти «Химкам» после боевой ничьей в основное время (2:2).

Таким образом, «Спартак» точно не опустится ниже первого места квартета А. «Ростов» не упустит второе место квартета В.

Из-за них «Спартак» мог снова проиграть в дерби