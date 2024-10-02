Агент Виллиана Жозе: «Этот гол придаст ему уверенности»

Вечером среды в очередном дерби между московскими «Динамо» и «Спартаком» отличился бразильский форвард «красно-белых» Виллиан Жозе. Более того, что Жозе забил решающий гол в концовке матча при счёте 2:2.

Агент форварда Николо Аркури прокомментировал дебютный гол легионера за российский клуб.

«Гол в ворота «Динамо» со штрафного придаст ему больше уверенности. Болельщики будут очень гордиться таким игроком. Я знаю, как он усердно работает каждый день, чтобы быть в форме и показывать все, на что он способен во всех играх», - говорит Аркури для телеканала «Матч ТВ».

Жозе перебрался в «Спартак» минувшим летом из севильского «Бетиса», клуба испанской Примеры.