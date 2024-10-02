В «Акроне» объяснили отсутствие Дзюбы на игру с «Зенитом»

Вечером среды завершают пятый тур группового этапа Кубка России в Питере местный «Зенит» и «Акрон». В заявке тольяттинской команды не оказалось форварда Артёма Дзюбы.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев объяснил отсутствие Дзюбы на проходящем матче.

«Мы провели достаточно матчей, усталость физическая и психологическая накапливается. Нам в такой ситуации надо правильно подходить к здоровью каждого футболиста. Футболистам, которые принимали участие в матче, нужна какая‑то пауза», - говорит Тедеев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что текстовую трансляцию игры «Зенит» - «Акрон», как и параллельной игры между «Ахматом» и «Краснодаром» проводит наш портал.