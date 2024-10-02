«Ахмат» забил «Краснодару» два мяча подряд, один засчитали

«Ахмат» с «Краснодаром» в пятом туре кубковых соревнований ведут борьбу за важные очки. В дебютном отрезке хозяева открыли счет - подача со стандарта от Исмаэла Силвы, мяч опустился на линию вратарской, откуда расстрелял ворота Амин Талал. Гол вскоре отменен - вне игры. Еще атака хозяев, и подача с углового на ближнюю штангу, попытка пробить через себя у Талала не удалась, но выловил отскок Надер Гандри, поразивший сетку ворот с нескольких метров.

При счете 1:0 соперники делят второе место, проигрывая ЦСКА два очка. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.