Артур удвоил перевес «Зенита» в матче с «Акроном»

«Зенит» продолжает быстро наращивать перевес в матче с «Акроном» в кубковом Пути регионов. Александр Ерохин отличился уже на шестой минуте, а вскоре счет стал 2:0. Вендел получил мяч в левой части штрафной соперника и прострелил вдоль ворот, Ерохин по снаряду не попал, зато тот пришёл к Артуру, который с близкого расстояния поразил пустой створ. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.