Ерохин вывел «Зенит» вперёд в матче с «Акроном», забив на шестой минуте

В последнем кубковом матче пятого тура в Пути РПЛ «Зенит» принимает «Акрон». Команда Сергея Семака отметилась быстрым голом в ворота противника. На шестой минуте Педро на скорости пролетел по левому флангу и от края штрафной прострелил в центр на Александра Ерохина, который с семи метров переправил мяч в правый нижний угол. Счёт стал 1:0 в пользу действующих обладателей трофея. Потенциальная победа в этой встрече гарантирует «Зениту» первое место в группе. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.