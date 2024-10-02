Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек

22 035 человек посетили игру среды в Кубке России между московскими «Динамо» и «Спартака». Поединок проходил в Москве на «ВТБ Арене» в рамках пятого тура группового этапа турнира и завершился победой «Спартака» (3:2).

Напомним, что со стороны «Динамо» в этой игре забивали Эли Даса и Эль-Мехди Маухуб. Голы «Спартака» оформили Эсекьель Барко (с пенальти) и Кристофер Мартинс. Решающий мяч при равном счёте 2:2 оформил летний новичок «Спартака» Виллиан Жозе. Красную карточку получил рулевой «красно-белых» Деян Станкович.

«Спартак» сохранил обеспечил себе первое место квартета с 12 баллами, у «Динамо» второе место и восемь очков.

Виллиан Жозе впервые забил за «Спартак»