Мусаев: «Никто не захочет проигрывать, и будет такой тяжелый матч»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Какие у вас ожидания от игры?

- Матч важный с точки зрения турнирной таблицы. ЦСКА вчера выиграл свой матч, и у «Ахмата» есть шансы. Мы хотим занять первое место в группе. Я думаю, никто не захочет проигрывать, и будет такой тяжелый матч.

- Что можно сказать об «Ахмате»? Сменился главный тренер, но результаты пока не самые впечатляющие? Можете отметить позитивные сдвиги в игре или наоборот?

- Поменялась схема. В прошлый свой приход при Ташуеве всегда, вроде бы играли в четыре защитника, высокий прессинг, быстрый динамичный футбол. Видно, что сейчас изменения идут в эту сторону. Игра всегда идет по схеме 4-4-2 или 4-2-3-1. Поэтому изменений много.

- На ваш взгляд, эта игра будет много чем отличаться от предыдущего матча?

- Трудно сказать, возможно, она будет похожа, а возможно более открытая, потому что всем нужно побеждать.