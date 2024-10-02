Из-за них «Спартак» мог снова проиграть в дерби: три худших игрока матча против «Динамо»

Оценки футболистам Деяна Станковича

Невероятно был закручен сюжет очередного старейшего дерби. К 83-й минуте «Спартак» проигрывал 1:2, в итоге победил 3:2. Естественно, не все футболисты в составе «красно-белых» наиграли на победу, были и те, кто с первых минут тянул команду вниз.

«Красно-белые» были близки даже к поражению от «Динамо». Из-за кого же? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,0. В первую очередь отметим фланги обороны «Спартака». Отметим естественно, с отрицательной стороны. Хлусевич справа регулярно попадался на финты Гладышева и подключения Скопинцева.

Ярослав из-под Хлусевича создал шикарный момент, выведя Маухуба на рандеву с Селиховым. Скопинцев дважды опасно прострелил. У Даниила ни одного отбора в активе и замена в перерыве.

РИКАРДУ МАНГАШ – 3,5. Слева вышел Рикарду Мангаш, он был в разы активнее и заметнее Хлусевича. Ещё бы трансформировать эту активность в полезные действия для команды. Так уж получилось, что Маркиньос дважды создал для португальца шикарный момент. И оба раза Мангаш забить не сумел.

Хорошими подключениям Рикарду баловал, но что от них толку, если два 100-процентных момента загублены именно усилиями Мангаша.

СРДЖАН БАБИЧ – 3,5. А вот это уже становится тревожной тенденцией. Стал часто ошибаться Срджан Бабич, стал часто ошибаться в простых ситуациях. Второй матч подряд серб просто дарит гол сопернику. Сегодня отдал «голевую» передачу Гагнидзе, хотя особо не встречал сопротивления.

И куда-то пропала доминация в воздухе. Сегодня Срджан выиграл борьбу всего три раза из шести, на угловых ударах вообще не обострял. Что для него непривычно.