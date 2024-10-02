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Семак: «Учитывая, что следующий матч через два дня, понятно, что ротация нужна большая»

02 Октября 2024 • 21:17 Комментировать
Зенит
4:0
Акрон
1 1.25 X 6.00 2 12.50
2-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Почему Вендел - такой супержелезный герой?

- Он не супержелезный. Мы ротируем. Иногда больше Кладуиньо играет, иногда больше Барриос играет, иногда Вендел. Центральная зона - это та зона, где у нас нет настолько большой  ротации, которая есть в других линиях на сегодняшний день. Это связано с травмами того же Ахметова. Есть и другие игроки, которые могли бы сыграть на этой позиции. Они на сегодняшний день - или кому-то даем отдохнуть, или кто-то не готов.

- Ваш визави Заур Тедеев отметил, что был очень тяжелый перелет и переезд у его команды. У вас тоже в связи с логистикой тяжелый перелет и переезд. Насколько команде удалось за эти дни, что прошли после матча, восстановиться с учетом того, что игра была  в субботу вечером, а сегодня среда?

- Я думаю, нормально. Достаточно времени для того, чтобы восстановиться. Следующий матч уже через два дня. Поэтому должны думать и о следующей игре, и, естественно, об этой игре. А так ничего страшного, не в первый раз летаем. Я думаю, нормально.

- «Акрон», его манера игры именно в этом сочетании, где 11 других человек, по сравнению с матчем чемпионата недавним, для вас понятна?

- В принципе, да. Выходят те ребята, которые меньше играют в чемпионате. У них 11, у нас 10, разница не большая. В зависимости от состояния, в зависимости от календаря, от многих факторов уже главные тренеры принимают решение, кто будет играть и насколько большая ротация. Учитывая, естественно, матч следующий через два дня, понятно, что ротация нужна большая.

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Евро-Футбол.Ру,
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