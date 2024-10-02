«Крылатые» качели: Самарцы вели 3:0, а победили махачкалинское «Динамо» только по пенальти

Срединный слот кубковых матчей в среду был в 19 часов по московскому времени. Столичное «Динамо» в это время сражалось в дерби со «Спартаком», а махачкалинское «Динамо» играло на выезде с «Крыльями Советов». Всё это в рамках группы А.

Махачкалинское «Динамо» перед отчётным матчем имело семь баллов и шансы на второе место, тогда как «Крылья Советов» заранее вылетели из турнира и могли доигрывать групповой этап в своё удовольствие. Если оно могло быть – это удовольствие. Учитывая, что общий фон вокруг самарской команды негативный, всё не перестают циркулировать слухи об отставке Осинькина…

Оказалось, что могут играть «Крылья» в своё удовольствие. На первой же минуте 20-летний Ульви Бабаев, арендованный у московского «Динамо», открыл счёт в матче. Он в бахнул в крестовину из-за пределов штрафной площади и с подбора загнал мяч в левый угол (1:0). Более того, Бабаев был настроен и на быстрый дубль. На шестой минуте пробил он из пределов штрафной в левый угол, но тут уже было не так страшно, и мяч забрал Тимур Магомедов.

Первой пристрелкой махачкалинцев стал дальний удар Джавада – Фролов опробовал мяч в своих перчатках. Пришлось вскоре вратарю «Крыльев» и головой играть на грани штрафной площадки хозяев, опережая Сердерова, ведь оборона волжан не внушала доверия. После углового Сердеров обрёл мяч в чужой штрафной и ногой пробил в правый угол – Фролов парировал.

А «Крылья Советов» забили второй гол спустя десять минут после первого. Шитов получил пас проникающий пас на правом полуфланге и прострелил, Ковачевич не у дел остался, а Цыпченко спокойно переправил мяч куда следовало (2:0). Гости попытались отквитать один гол сразу. Сундуков прострелил с правого фланга, и подцепивший владение Сердеров пробил мимо левого угла.

Но в целом игра оставалась под невидимым контролем «Крыльев Советов». Бабаев в очередной раз вышел на ударную позицию, но не перебросил Тимура Магомедов. Потом Цыпченко забил из офсайда – отмена гола. У гостей по травме заменили Котина – вышел Пальцев. По истечении получаса игры Орозко отдал вправо на Дмитриева, чей удар отразил Тимур Магомедов.

Момент создали динамовцы проникающим пасом Крачковского – пробил из зоны правого инсайда Сердеров и попал в дальнюю штангу. Впрочем, промежуточного крупного счёта было не избежать. Если Дмитриев с правого полуфланга не заставил Тимура Магомедова пропустить, то это сделал Ульви из-за пределов штрафной площади в правый угол (3:0).

Вскоре после перерыва Биджиев выпустил Агаларова – и подгадал прекрасно. Уже через минуту Гамид чётко сработал на добивании, когда Фролов отразил дальнюю попытку Глушкова (3:1). Был у Агаларова шанс на скидке Касинтуры – мимо створа. Зато на 66-й минуте дубль удался Гамиду, отличившемуся с другой передачи Касинтуры (3:2). «Крылья» были недовольны этим голом – хозяева считали, что случился фол в атаке против Орозко.

Казалось, у самарцев получилось устроить игру в оставшееся время так, чтобы «Динамо» из Махачкалы не сумело сравнять счёт. Но это было обманчивое впечатление. На самом дела игра шла на тоненького – мог счёт дальше и туда, и туда качнуться. Например, Олейников и Касинтура не попали в правые углы разных ворот. Гости отыграли третий мяч в компенсированное время. Агаларов после левофланговой доставки скинул Абакару Гаджиеву, и тот поразил левый угол (3:3).

Итак, серия пенальти. Начали её волжане. Сергеев забил в левую часть створа (1:0; здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Агаларов поразил правый угол (1:1). Гарре – тоже (2:1). Абакар Гаджиев ударил в левую половину ворот – Фролов парировал ногой (2:1). Олейников пробил в другую сторону и прошил Тимура Магомедова (3:1). Юсупов положил мяч в правый угол (3:2). Виктор Мендес – в левый (4:2). Пальцев всадил мяч туда же (4:3). Ну и Дмитриев отправил мяч в правый угол (5:3; конец серии).

«Динамо» Махачкала набрало восьмое очко и сравнялось по этому показателю с «Динамо» Москва. «Крылья Советов» теперь с двумя очками. Без единого набранного балла на групповом этапе Кубка России остался только «Оренбург».

Реклама

Кирилл Иванцов