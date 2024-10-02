Виллиан Жозе впервые забил за «Спартак»: «красно-белые» забрали волевую победу в дерби с «Динамо» на 90-й минуте

«Динамо» и «Спартак» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч пятого тура группового этапа состоялся 2 октября на стадионе «ВЭБ Арена».

Старейшее московское дерби стало главным блюдом пятого тура группового этапа Кубка России. «Динамо» уже терпело разгром от «Спартака» в этом сезоне, так что дополнительная мотивация присутствовала, пусть и вышел состав близкий к резервному. А Деян Станкович удивил, выпустив основу. Барко, Угальде, Бонгонда, Маркиньос, Литвинов, Бабич – все они появились на поле с первых минут старейшего московского дерби.

Появились с первых минут, а пропустили уже на второй. В первой же атаке «бело-голубые» заработали угловой удар, Карраскаль выдал мягкий заброс слева к линии штрафной площади, а Эли Даса свернкул шикарнейшим ударом в касание. Точно в дальний угол – 1:0. «Спартак» моментально взбодрился, придавил соперника и в одной из ответных атак Бонгонда пробил с правого полуфланга. Мяч попал в руку Маричалю и пролетел рядом со штангой.

Но эпизод заигран не был. Главный арбитр посмотрел повтор и решил, что это пенальти. Барко с 11 метров пробил не очень уверенно, Лещук прыгнул по мячу и даже дотянулся, но парировать не сумел – 1:1. Мог «Спартак» и второй забивать после перформанса Маркиньоса. Бразилец обыграл Дасу, стянул на себя ещё защитников и покатил на Мангаша. Рикарду обводящим ударом направлял мяч в угол – немного не попал.

Мог выходить вперёд «Спартак», а вышло – «Динамо». Срджан Бабич безобразной передачей от своей штрафной площади подарил мяч Гагнидзе. Лука сразу отдал на Карраскаля, Хорхе ещё и обыграл Бабича, после чего вывел Маухуба на убойную позицию. Эль-Мехди в завершении был точен – 2:1. Мог он и дубль оформить вскоре, но вторую дуэль Селихову проиграл – голкипер ногой отвёл угрозу.

«Спартак» опять затих, разыгрался только на стыке таймов. И опять феерил Маркиньос. Сначала он обыграл Макарова и выдал передачу на Мангаша – плотный удар в упор парировал Лещук. Потом Маркиньос расправился с Дасой и прострелил на Угальде – в этот раз мяч прошёл мимо ворот. На исходе часа игры бразилец попытался сам забить, но обводящим ударом послал мяч чуть выше перекладины. Вся опасность исходила от Маркиньоса.

«Динамо» же пыталось жалить в контратаках, но в основном отбивалось и «терпело удары судьбы». И давление «Спартака» всё же сказалось. За семь минут до конца основного времени Маркиньос подал угла поля, Шамар Николсон пробил в штангу, а на добивании лучше всех сориентировался Мартинс – 2:2. И уже на 90-й минуте тот же Кристофер заработал опаснейший стандарт на дуге штрафной площади. К мячу подошёл Виллиан Жозе и кручённым ударом упаковал мяч в верхний угол – 2:3.

Дебютный гол Виллиана принёс «Спартаку» вторую победу над «Динамо» в Кубке России и досрочно первое место в группе.